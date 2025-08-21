به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مجمع انتخاباتی هیأت بولینگ و بیلیارد استان اصفهان امروز با حضور سیدمهدی صدری مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان، علی سلطان پور دبیر فدراسیون و دیگر اعضا در تالار اجتماعات سرای ورزشکاران برگزار شد.

برای تصدی پست ریاست هیات بولینگ و بیلیارد استان فقط امیرحسین صمدانی ثبت نام کرده بود که پس از رای گیری، وی با کسب ۲۵ رأی از ۲۷ رأی مأخوذه، برای چهار سال دیگر به سمت ریاست این هیات منصوب شد.



همزمان با این انتخاب، اعضای هیئت رئیسه جدید نیز معرفی شدند که بر این اساس، مینا مستحفظیان به عنوان نایب‌رئیس، مریم شیرانی به عنوان خزانه دار، سید محسن سجاد، سعید سرائیان و سهیل پورکبیریان نیز به عنوان اعضای هیئت رئیسه بولینگ و بیلیارد استان اصفهان تعیین شدند.