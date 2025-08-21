معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی گیلان از اعزام همه مشمولان عادی، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا به مراکز آموزشی، شنبه اول شهریور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ اسماعیل رجب‌زاده گفت: مشمولان مراکز آموزشی مشکین شهر، اصلاندوز و آموزشگاه مالک اشتر ارومیه باید ساعت ۷ صبح روز شنبه اول شهریور ۱۴۰۴ برای اعزام با اتوبوس‌های تعیین شده، بدون حضور خانواده و همراه، به معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی گیلان واقع در رشت، بلوار فاتحان نبل الزهرا، کیلومتر ۳ جاده رشت به قزوین، جنب پلیس راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه بقیه مشمولان باید در زمان تعیین شده در برگه اعزام خود، به مراکز آموزشی نیرو‌های مسلح به صورت خود معرف مراجعه کنند، افزود: تمهیدات لازم برای پذیرش مشمولان در مراکز آموزشی اتخاذ شده است.