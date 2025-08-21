\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u00a0\u061b \u0628\u0627\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u06cc\u06a9 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u062d\u0644\u0648\u0627 \u067e\u0632\u06cc \u0637\u0639\u0645 \u0647\u0627\u06cc \u0644\u0630\u06cc\u0630 \u0622\u0641\u0631\u06cc\u0646\u062f \u0648 \u0628\u0627 \u062a\u0647\u06cc\u0647 \u0627\u0646\u0648\u0627\u0639 \u062d\u0644\u0648\u0627 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0645\u0639\u0631\u0636 \u062f\u0627\u0648\u0631\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f.\n