نقطه حادثهخیر "گردنه گوشنگلی" در محور بروجن به خوزستان ایمنسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان بروجن گفت: گردنه گوشنگلی با نصب ۴ کیلومتر نیوجرسی مفصلی (جداکننده) و اجرای بیش از ۲.۵ کیلومتر روشنایی جادهای و سایر اقدامات زیربنایی از فهرست نقاط مستعد حادثه خارج شد.
تقی زاده افزود:این گردنه در مسیر ارتباطی شمال به جنوب کشور یکی از نقاط پرحادثه بوده که اکنون با تکمیل اقدامات ایمنی آمار تصادفات بهویژه برخوردهای رخ به رخ به نقطه صفر رسیده است.