

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، باشگاه فوتبال اتحاد کلبا امارات در نامه‌ای رسمی خطاب به باشگاه پرسپولیس ضمن ابراز خرسندی از حضور رضا درویش، مدیرعامل سرخپوشان در امارات، بابت تحقق نیافتن انتقال شهریار مغانلو به پرسپولیس عذرخواهی کرد.

در متن این نامه آمده است: قبل از هر چیز، مایلیم مراتب خوشحالی خود را از بازدید شما از باشگاه ما و دیدار ارزشمندتان با رئیس، اعضای هیئت مدیره و مدیر فنی ابراز کنیم. این بازدید نشان دهنده عمق روابط بین دو باشگاه است و امیدواریم که دوباره به ما سر بزنید.

با توجه به پیشنهاد ارائه شده باشگاه محترم شما برای انتقال دائمی بازیکن مذکور به باشگاه شما، از اینکه با توجه به نیاز تیم به این بازیکن در فصل ورزشی جاری، قادر به پذیرش درخواست شما در حال حاضر نیستیم، عذرخواهی می‌کنیم.

ما همچنین مایلیم بر تمایل شدید خود برای ادامه همکاری که به نفع هر دو طرف است، تأکید کنیم و مشتاقانه منتظر حضور مجدد شما و بازدید مجدد شما در آینده نزدیک هستیم.