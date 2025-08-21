مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت نیرو‌های متخصص و باتجربه در صنعت هوانوردی و همچنین ضرورت انتخاب مدیران شایسته برای پیشبرد اهداف این حوزه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محسن حسنلو، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام، در دیدار با کاپیتان محمد ابراهیمی‌نیک، سرپرست هواپیمایی چابهار، ضمن تأکید بر سابقه درخشان صندوق بازنشستگی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در توسعه صنعت هوایی، بر ضرورت تقویت هم‌افزایی و بهره‌وری حداکثری از منابع انسانی متخصص هواپیمایی چابهار تأکید کرد.

در این نشست، موضوع حمایت و امانت‌داری از اموال بازنشستگان به عنوان یکی از نکات کلیدی مورد توجه قرار گرفت. حسنلو با اشاره به ضرورت انتخاب مدیران متخصص و کارآمد در صنعت هوایی، انتصاب کاپیتان ابراهیمی‌نیک را به دلیل “حضور یک مدیر جوان و خوشنام با تحصیلات آکادمیک” و مهارت‌های خلبانی و مدیریتی، گامی مؤثر در جهت تقویت صنعت هوایی کشور دانست.

وی همچنین اظهار داشت که این انتصاب، همسو با سیاست‌های دولت در راستای شایسته‌سالاری و افزایش بهره‌وری است و نویدبخش آینده‌ای درخشان برای هواپیمایی چابهار و صندوق بازنشستگی هواپیمایی خواهد بود.

در ادامه، حسنلو افزود که با استفاده از ظرفیت نیروهای فنی و متخصص خانواده صندوق بازنشستگی هواپیمایی، مسیر توسعه و ارتقای خدمات هواپیمایی چابهار با سرعت و قدرت بیشتری قابل پیگیری خواهد بود.

علی یعشی‌زاده، از پیشکسوتان صنعت هوانوردی و مشاور مدیرعامل فرودگاه پیام، نیز در این دیدار حضور داشت و بر اهمیت انتقال تجربیات ارزشمند نسل‌های گذشته به مدیران جوان‌تر برای پیشرفت صنعت هوایی کشور تأکید کرد.

هواپیمایی چابهار که به عنوان زیرمجموعه صندوق بازنشستگی هما فعالیت می‌کند، در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته و اکنون با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری و بهبود خدمات پروازی، در تلاش است تا جایگاه خود را میان ایرلاین‌های داخلی تثبیت کرده و نقش مؤثری در توسعه حمل‌ونقل هوایی کشور ایفا کند.