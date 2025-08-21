وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افزایش سه درصدی تردد زائران اربعین حسینی و کمبود ۶ هزار دستگاه اتوبوس ، از حمایت دولت برای بهبود و توسعه ناوگان حمل‌و نقل جاده ای داخل کشور و ترانزیت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر راه و شهرسازی در برنامه گفتگوی ویژه درباره عملکرد این وزارتخانه در اربعین امسال گفت: بیش از ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تردد زائر ثبت شد که در مقایسه با سال قبل سه درصد افزایش داشته است.

فرزانه صادق با اشاره به کمبود بیش از ۶ هزار دستگاه اتوبوس در کشور، از سفارش تولید داخلی هزار و ۳۰۰ اتوبوس و مصوبه واردات دو هزار دستگاه خبر داد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۶۰ کیلومتر جاده دو بانده و چهار بانده منتهی به مرزها در سال گذشته بهسازی شد، افزود: پایانه‌ها و مسیرهای ریلی نیز بهبود یافت؛ از جمله افزایش سرعت قطار خرمشهر ـ شلمچه از ۸۰ به ۱۲۰ کیلومتر رسید و برای نخستین بار بیش از ۲۶۰۰ زائر از مسیر دریایی شلمچه ـ بصره جابه‌جا شدند.

فرزانه صادق درباره طرح های بین‌المللی گفت: ریل شلمچه ـ بصره تا سال آینده تکمیل می‌شود که علاوه بر تسهیل سفر زائران، در تجارت و صادرات نیز اثرگذار است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین به مذاکرات اخیر با ارمنستان برای اتصال خلیج فارس به دریای سیاه، توسعه کریدور شمال ـ جنوب و طرح ریلی رشت ـ آستارا اشاره و تأکید کرد: دیپلماسی حمل‌ونقل و ترانزیت، محور مهم توسعه پایدار کشور است.