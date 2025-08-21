جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، عملیات جدید رژیم صهیونیستی تحت عنوان «ارابه‌های گدعون ۲» را نشانه تشدید سیاست نابودی ملت فلسطین دانست و گفت: این جنگ و نسل کشی بیش از ۲۲ ماه ادامه دارد، اکنون وارد مرحله تازه‌ای شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این جنبش تأکید کرد: نتانیاهو با بی‌توجهی کامل به ابتکار‌های میانجی‌گران، نه‌تنها هیچ عزم واقعی برای آزادی اسرای اسرائیلی ندارد، بلکه خود بزرگ‌ترین مانع دستیابی به هرگونه توافق محسوب می‌شود.

به گفته حماس، آنچه تل‌آویو آغاز کرده تکرار همان طرح‌های شکست‌خورده پیشین است؛ طرح‌هایی که هرگز نتوانستند اهداف اشغالگرانه را محقق کنند و این بار نیز اشغال غزه به رویای دست‌نیافتنی دیگری برای اسرائیل تبدیل خواهد شد.

حماس در پایان خواستار آن شد که طرف‌های میانجی بیشترین فشار را بر رژیم اشغالگر وارد کنند تا به کشتار، محاصره و سیاست‌های گرسنه‌سازی علیه مردم فلسطین پایان دهد.