به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، از این مجموع شمار زیادی در صف دریافت کمک‌های بشردوستانه ایستاده بودند و با تیراندازی نظامیان صهیونیست به شهادت رسیدند.

وزارت بهداشت غزه دیروز چهارشنبه اعلام کرد: از زمان آغاز مرحله جدید تجاوز‌ها به غزه از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ (۲۸ اسفند ۱۴۰۳) تاکنون ۱۰ هزار و ۵۷۶ نفر شهید و ۴۴ هزار و ۷۱۷ نفر دیگر مجروح شدند.

همچنین شمار کلی شهدای غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و همزمان با آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون به ۶۲ هزار و ۱۲۲ نفر و شمار مجروحان به ۱۵۶ هزار و ۷۵۸نفر رسید. این درحالی است که «اسرائیل کاتس»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، امروز طرح حمله به شهر غزه را که «ایال زمیر»، رئیس ستاد و تیم فرماندهی ارشد ارتش اسرائیل به او ارائه کرده بود، تصویب کرد و آن را عملیات «ارابه‌های گیدعون ۲» نامید.

کاتس با تأکید بر اینکه طرح کنونی ادامه عملیات «ارابه‌های گیدعون» است، مدعی شد: مرحله اول این عملیات منجر به شکست جنبش حماس و تسلط ارتش بر ۷۵ درصد از نوار غزه شد و زیرساخت‌های زیرزمین و روی زمین حماس را از بین برد. وزیر جنگ این رژیم ادعا کرد: پس از اتمام عملیات، چهره غزه دگرگون خواهد شد و دیگر مانند گذشته نخواهد بود.