وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، تهدید آمریکا به استفاده از زور علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ونزوئلا را محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای درباره آثار و تبعات خطرناک ماجراجوییهای آمریکا بر صلح و امنیت منطقه کارائیب هشدار داد.
در این بیانیه آمده است، این اقدامات آمریکا که ادامه سیاستهای مداخلهجویانه و غیرقانونی این کشور در قبال ملت ونزوئلا است، نقض فاحش منشور سازمان ملل به ویژه بند ۴ ماده ۲ مبنی بر منع توسل به زور یا تهدید علیه کشورهای مستقل بوده و نشانه آشکار بیتوجهی فزاینده هیئتحاکمه آمریکا به قواعد و هنجارهای بنیادین حقوق بینالملل است.
جمهوری اسلامی ایران با یادآوری اصول بنیادین منشور ملل متحد مبنی بر احترام به حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت ملتها و نیز ممنوعیت توسل به زور علیه کشورهای مستقل، با ملت و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا اعلام همبستگی کرده و بر ضرورت توجه فوری شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد به وضع بالقوه خطرناک و تهدیدکننده صلح در منطقه کارائیب تاکید میکند.