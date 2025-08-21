پخش زنده
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با همکاری دبیرخانه شورای نظارت بر اسباببازی و مشارکت انجمن تولیدکنندگان اسباببازی، «مسابقه ملی طراحی اسباببازی» را برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقه ملی طراحی اسباببازی با هدف شناسایی استعدادهای خلاق، توسعه نوآوری در طراحی و حمایت از تولید اسباببازیهای ایرانی تدارک دیده شده و علاقهمندان میتوانند در بخشهای آموزشی، فکری، ملی-فرهنگی، حرکتی و مهارتی، کمکدرمانی و الکترونیکی و رایانهای آثار خود را ارائه کنند.
این رویداد در امتداد تحقق شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» و با تأکید بر منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت حمایت از تولید ملی و پرورش نسل خلاق، طراحی شده است.
تمامی علاقهمندان شامل دانشجویان، طراحان، نوآوران و فعالان حوزه طراحی و تولید اسباببازی، دانشآموزان و اعضای نوجوان مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کانونیاران و... میتوانند با تکمیل فرم ثبتنام اولیه، در این رویداد شرکت کنند.
ثبتنام از روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت. نتایج اولیه نیز روز ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ اعلام میشود. به دلیل پیوستگی مراحل رویداد، تاریخهای اعلام شده غیرقابل تمدید خواهد بود.
بر اساس شرایط اعلامشده، تمامی علاقهمندان میتوانند به صورت فردی یا گروهی در این رقابت شرکت کنند و هر شرکتکننده مجاز است حداکثر دو اثر ارسال کند.
فرآیند ثبتنام شامل تکمیل فرم اولیه و ارسال آن به نشانی الکترونیکی toyevents.kpf@gmail.com و سپس دریافت کد یکتای شناسایی و ارسال آثار نهایی تا پیش از تاریخ مقرر است.
برای شرکتکنندگان این رویداد، گواهی حضور صادر خواهد شد و آثار برگزیده، گواهی ویژه دوزبانه دریافت میکند.
همچنین امکان ثبت و صدور گواهی ایده در شورای نظارت بر اسباببازی و تولید انبوه آثار منتخب با حمایت انجمن تولیدکنندگان اسباببازی فراهم خواهد شد.
اطلاعات تکمیلی و فراخوان این مسابقه در پایگاه اینترنتی شورای نظارت بر اسباببازی به نشانی toycouncil.kpf.ir منتشر شده است.