گروه ۷ مدیران منع اشاعه در بیانیه‌ای مفصل ضمن اعلام پایبندی به خلع سلاح هسته‌ای و مقابله با گسترش تسلیحات کشتار جمعی، بار دیگر مدعی شد: ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و باید مذاکرات هسته‌ای را از سر گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این بیانیه ادعایی، بدون اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران که همزمان در جریان مذاکرات غیرمستقیم تهران و واشنگتن صورت گرفت، آمده است: «ما متعهد به جهانی امن‌تر و باثبات‌تر هستیم. ایران باید عضو معاهده عدم اشاعه باقی بماند و تمامی تعهدات خود ذیل توافق جامع پادمان را اجرا کند.

همچنین لازم است که تهران فوراً همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر گیرد و درباره تمامی مواد هسته‌ای خود اطلاعات قابل راستی‌آزمایی ارائه کند. چنین اقداماتی موجب تقویت اعتماد به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران خواهد شد.»

گروه ۷ در ادامه با تکرار ادعا‌های همیشگی علیه جمهوری اسلامی ایران، نگرانی خود را از آنچه «برنامه موشکی ایران و حمایت از گروه‌های منطقه‌ای نظیر حماس، حزب‌الله، انصارالله و گروه‌های مقاومت در عراق» خوانده، اعلام کرده است.

این در حالی است که ایران در طول جنگ ۱۲ روزه اخیر که با حملات شدید رژیم صهیونیستی و حمایت آشکار آمریکا علیه غزه و منطقه همراه بود، همچنان در مسیر گفت‌و‌گو‌های دیپلماتیک باقی ماند.

این بیانیه علاوه بر موضوع ایران، به مسائل گسترده‌تری پرداخته است. اعضای گروه ۷ ضمن اعلام حمایت مجدد از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) به‌عنوان «سنگ بنای رژیم عدم اشاعه»، بار دیگر بر مخالفت خود با آزمایش‌های هسته‌ای کره‌شمالی تأکید کرده و خواستار خلع سلاح کامل و غیرقابل بازگشت این کشور شده‌اند.

در بیانیه همچنین ادعا شده که روسیه و چین نقش عمده‌ای در تسهیل برنامه‌های تسلیحاتی کره‌شمالی دارند.

این کشور‌ها با محکوم کردن ادامه جنگ اوکراین، از حمایت «بی‌قید و شرط» خود از کی‌یف سخن گفته و مدعی شده‌اند که ایران و کره‌شمالی به روسیه کمک‌های نظامی ارائه کرده‌اند.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که مقامات ایرانی بار‌ها تأکید کرده‌اند تهران در جنگ اوکراین نقشی نداشته و سیاست اصولی ایران، مخالفت با جنگ و حمایت از راه‌حل سیاسی بوده است.

اعضای گروه ۷ همچنین با یادآوری فاجعه هیروشیما و ناکازاکی در سال ۱۹۴۵ و با تأکید بر «۸۰ سال سابقه عدم استفاده از سلاح هسته‌ای» اعلام کرده‌اند که خواهان جهانی عاری از این سلاح‌ها هستند.

در عین حال، این کشور‌ها در بیانیه خود از «توسعه زرادخانه هسته‌ای چین» ابراز نگرانی کرده و خواستار بازگشت روسیه به تعهدات خود در چارچوب پیمان استارت جدید شده‌اند.

این بیانیه به حوزه‌های دیگر از جمله «جلوگیری از رقابت تسلیحاتی در فضا»، «ضرورت اجرای کامل کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک» و همچنین «کنترل فناوری‌های نوظهور از جمله هوش مصنوعی، پهپاد‌ها و زیست‌فناوری» نیز پرداخته و خواستار همکاری چندجانبه برای کاهش تهدیدات شده است.

جمهوری اسلامی ایران بار‌ها تصریح کرده است که هیچ برنامه‌ای برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ندارد و فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز تولید و به‌کارگیری این سلاح‌ها را حرام دانسته است.