نمایندگان ایران در مسابقات جهانی رباتیک و هوش مصنوعی، «فیرا ۲۰۲۵» با بکسب ۵ عنوان قهرمانی، ۴ عنوان نایب‌قهرمانی و ۳ عنوان سومی به کشور بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های دانشجویی و دانش‌آموزی ایران که درسی‌امین دوره مسابقات جهانی رباتیک و هوش مصنوعی، «فیرا ۲۰۲۵» در کره جنوبی موفق به کسب ۵ عنوان قهرمانی، ۴ عنوان نایب‌قهرمانی و ۳ عنوان سومی در لیگ‌ها و رشته‌های مختلف شدند صبح امروز پنجشنبه (۳۰ مرداد) در میان استقبال مسئولان کمیته رباتیک و هوش مصنوعی به کشور باز گشتند.

سروش صادق نژاد نایب‌رئیس فدراسیون جهانی رباتیک و هوش مصنوعی فیرا و رئیس کمیته رباتیک و هوش مصنوعی کشورمان درباره سطح این مسابقات گفت: این مسابقات از ۲۰ مرداد با حضور ۲۲ کشور در ۴ رشته ربات‌های ورزشی، ربات‌های چالشی، ربات‌های پرنده و ربات‌های دانش آموزی در قالب ۲۲ رشته و در سه رده سنی زیر ۱۴ سال یا دانش آموزی زیر ۱۹ سال یا دانشجویی و بزرگسال به صورت حضوری و مجازی در شهر دئگو کره جنوبی برگزار شد که نمایندگان ایران در ۲۱ رشته حضور داشتند؛ که با کسب عناوین متعدد ایران جزو سه کشور برتر این مسابقات قرار گرفت.

وی افزود: از جمله نمایندگان شاخص ایران میتوان به نیما محمدیان، محمد مهدی شجریان با کسب مقام نخست در رشته اختراعات و تجارت، امیر مهدی و امیر حسین بلوطچی با کسب مقام نخست در رشته خودروی خودران شهری و مقام سوم در خودروی خودران عمومی، کسری ایرانی با کسب مقام نخست در رشته ایده و خلاقیت زیر ۱۴ سال، محمدرضا نعیمی و الناز دلفانی در رشته ایده و اختراعات با ربات کاشت بلوط برای نجات جنگل‌های بلوط از لرستان با کسب رتبه چهارم و علیرضا عباسی و محمد میرمحمد حسینی در رشته ربات جنگجوی هوشمند اشاره کرد.

امیر مهدی و امیر محمد ظریف هم به عنوان داور از کشورمان در این مسابقات حضور داشتند.