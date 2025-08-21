فرمانده مرزبانی استان بوشهر گفت: با اجرایی شدن قانون جدید ساماندهی مبادلات مرزی، زمینه تجارت ملوانی در استان بوشهر به خوبی فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سردار عبدالله خسروی افزود: در تمامی مرز‌ها، سواحل و حتی خور‌های غیر مجاز، قاچاق کالا نداریم. وی بیان کرد: اندک افراد متخلف در بین لنجداران، مربوط به اوایل سال و پیش از اجرای این قانون بود.

فرمانده مرزبانی استان ارزش کشفیات کالای قاچاق از ابتدای سال تا کنون را ۷۴ میلیارد تومان و میزان سوخت قاچاق را ۵۳۰ هزار لیتر عنوان کرد.

سردار خسروی خط قرمز مرزبانی را عبور از قوانین دانست و افزود: اجازه ناامنی در دریا و قاچاق را نخواهیم داد و برخورد با متخلفان به شدت و حدت خواهد بود.

وی از همکاری و همراهی تاجران و لنجداران در برقراری نظم و رعایت قوانین قدردانی کرد و گفت: همه باید به این موضوع متعهد و پایبند باشند.