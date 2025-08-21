به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،این دوره که شامل دوازده جلسه آموزشی است، به صورت حضوری و برون‌خط در خانه فرهنگ شیخ هادی تهران برگزار خواهد شد. زمان برگزاری جلسات دوشنبه‌ها از ساعت ۱۵ تا ۱۷ اعلام شده است.

به گفته برگزارکنندگان، هدف از این دوره آموزش عناصر مقدماتی داستان به علاقه‌مندان ادبیات داستانی است.

هزینه شرکت برای عموم دو میلیون و دویست هزار تومان تعیین شده و اعضای فعال باشگاه ادبی بانوی فرهنگ می‌توانند با ۵۰ درصد تخفیف، یعنی یک میلیون و صد هزار تومان، در دوره حضور یابند.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام می‌توانند از طریق پیام‌رسان بله با نام کاربری @banooyefarhang در ارتباط باشند.

فاطمه سلیمانی ازندریانی برگزیده چهاردهمین دوره همایش سوختگان وصل (در مدارماه… ویژه مدافعان حرم)، برگزیده همایش جلوه سوگ، برگزیده همایش گنج پنهان، داور جشنواره نسیم کلمات، نامزد هفتمین دوره جشنواره ادبی پروین اعتصامی است.

باشگاه ادبی بانوی فرهنگ یک مرکز فرهنگی و ادبی است که با هدف حمایت و تقویت فعالیت‌های ادبی بانوان در سال ۱۳۹۷ توسط سارا عرفانی تأسیس شد.این باشگاه فضایی را برای گردهمایی، نقد کتاب، آموزش و هم‌افزایی بانوان نویسنده فراهم می‌کند و در تلاش است تا با برگزاری برنامه‌های متنوع، بستر لازم برای حضور و فعالیت بیشتر بانوان در عرصه فرهنگ و هنر را ایجاد کند