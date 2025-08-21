به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سخنگوی قوه قضائیه در پی طرح موضوعی درباره تسویه مطالبات طلب کاران پرونده‌های کثیر الشاکی از جمله پرونده کثیر الشاکی موسوم به کینگ مانی در سی و یکمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه، پس از بررسی‌های تکمیلی و اطلاعات جدید واصله، مشخص شد که با توجه به مزایده‌ای که اخیرا درباره یک ملک با ارزش شناسایی شده از متهمان برگزار شده است، میزان تسویه بدهی طلب کاران این پرونده، بخشی از کل طلب مال باختگان بوده و بخش‌های دیگر مطالبات پس از برپایی مزایده و فروش اموال شناسایی شده به نسبت میان طلب کاران تقسیم و مطالبات تسویه خواهد شد. بنابراین تاکید می‌شود که قوه قضائیه مصمم است تا با برگزاری هرچه زودتر مزایده‌های دیگر، به نسبت فروش اموال، مطالبات مال باختگان را به آنان باز گرداند.

اطلاع رسانی در زمینه زمان مزایده‌ها و نحوه تسویه مطالبات متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.