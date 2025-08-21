به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ روابط عمومی شرکت گاز استان اعلام کرد به علت تعمیرات شبکه، جریان گاز در محدوده‌های ضلع شمالی خیابان طالقانی حدفاصل چهار راه طالقانی تا چهار راه خلجا شامل کوچه‌های سرلت، علی قلی بیک، تنباکوزاده و مسیر‌های منتهی به آن همچنین ضلع غربی خیابان طیب وکوچه‌های بن بست منتهی به آن حدفاصل چهارراه طالقانی تا میرداماد دوشنبه سوم شهریور از ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۱۶:۰۰ قطع خواهد شد.

از مشترکان این مناطق خواسته می‌شود در زمان قطعی گاز شیر‌های وسایل گازسوز خود را بسته نگه دارند.