به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم والیبال امید ایران در نخستین دیدار خود که از ساعت ۶:۳۰ دقیقه صبح آغاز شد در سالن شماره دو مسابقات به مصاف قزاقستان رفت و سه بر یک این تیم را شکست داد.

شاگردان غلامرضا مومنی مقدم در ست دوم این دیدار ۲۵ بر ۲۱ نتیجه را واگذار کردند، اما در ست‌های اول، سوم و چهارم با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۷ به پیروزی رسیدند تا سه امتیاز کامل مسابقه را به دست آورند.

تیم ایران این دیدار را با ترکیب سیدمتین حسینی، طا‌ها بهبودنیا، عمران گوک جیلی، آرین محمودی نژاد، شایان محرابی و پویا آریاخواه شروع کرد و در ادامه بازیکنانی همچون عماد کاکاوند، علی ممبینی و محمدمانی علیخانی با نظر سرمربی به میدان رفتند.

داورانی از برزیل و مکزیک قضاوت این دیدار را برعهده داشتند که به مدت ۱۱۹ دقیقه طول کشید.

پویا آریاخواه با کسب ۲۱ پوئن، عنوان امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران و قزاقستان را به دست آورد.

بازیکنان تیم‌های کره‌جنوبی، فرانسه و پورتوریکو از جمله تماشاگران دیدار ایران و قزاقستان بودند.

در دیگر دیدار‌های همزمان روز نخست این رقابت‌ها، تیم‌های آمریکا و کوبا به ترتیب موفق به شکست تایلند و بلغارستان شدند.

حسین شریفی به عنوان سرپرست، غلامرضا مومنی مقدم (سرمربی)، محمد حسین نجاتی، محمد منصوری و نوید مشجری (مربیان)، خسرو مصلح آبادی فراهانی (مشاور فنی)، حسین کرد فیروزجابی (فیزیوتراپ)، محمود محمدی (ماساژور)، مهدی حسن زاده (بدنساز) و سائد جدیدالاسلام (آنالیزور) نیز کادر فنی تیم ملی جوانان در این مسابقات هستند.

تیم والیبال امید ایران ساعت ۶:۳۰ دقیقه جمعه ۳۱ مرداد در دومین دیدار مرحله مقدماتی به مصاف پورتوریکو می‌رود.