به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز در ارتفاعات استان رشد ابر و رگبار پراکنده باران و در محدوده دریایی استان تداوم افزایش سرعت باد و متلاطم بودن دریا پیش بینی می‌شود.

او افزود: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان رشد ابر و رگبار پراکنده باران و رعد و برق مورد انتظار است و در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

سی سی پور گفت: توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از فردا تا اوایل هفته آینده، بعدازظهر و شب، دریا در محدوده تنگه هرمز و بخش‌هایی از دریای عمان با افزایش سرعت باد جنوب غربی متلاطم خواهد شد.

سی سی پور گفت: بیشینه سرعت باد گاهی به ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج به محدوده یک متر و بیست سانتیمتر خواهد رسید و توصیه می‌شود تمهیدات لازم به منظور تردد ایمن شناور‌ها در بنادر استان انجام شود.

او افزود: از لحاظ دمایی از فردا تا هفته آینده به تدریج بین ۱ تا ۳ درجه بر مقدار بیشینه دما در بیشتر نقاط استان افزوده خواهد شد.