به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:

به اطلاع مشترکین گاز طبیعی شهر سمنان می‌رساند: به دلیل اتصال خطوط جدید الاحداث به شبکه توزیع گاز، جریان گاز منطقه ۱۶۰ واحدی مجتمع مسکونی فجر سپاه، در روز پنج شنبه ۳۰ مردادماه ۱۴۰۴ از ساعت ۷ تا ۱۹ (به مدت ۱۲ ساعت) قطع خواهد بود.

این مناطق شامل مسکن مهر خودساز ، فاضل و رفیع و عماد و رزاق ۱،۲,۳،۴ ، مبین ۱،۲ ، عارف۱،۲,۳ ، برهان غربی، شرقی ، ناظر شمالی و مجتمع مسکونی عقیق است .

لذا از کلیه مشترکین واقع در این مناطق درخواست می‌گردد، قبل از خروج از منازل شیر‌های مصرف داخلی و شیر اصلی بعد از کنتور را بسته و در طول مدت یاد شده از دستکاری کنتور و رگولاتور اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی خود را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مأمورین شرکت گاز شهرستان به حالت بسته نگه دارند.