۳۵ هزار تُن نخود در آذربایجانغربی برداشت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکزمهاباد؛ رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجانغربی با بیان اینکه ۷۵ هزار هکتار از اراضی دیم استان زیر کشت نخود قرار گرفته است، گفت: ۳۵ هزار تن محصول از مزارع دیم استان انجام شده است.
محمدرضا اصغری، با بیان اینکه برداشت مکانیزه نخود تحولی نو در پایداری تولید در آذربایجانغربی است، افزود: افزایش ۶۳ درصدی سطح زیر کشت نخود در سال جاری موجب شد تا در مجموع ۷۵ هزار هکتار از اراضی دیم استان زیر کشت این محصول قرار گیرد.
اصغری، با بیان اینکه نخود به عنوان منبع غنی پروتئین گیاهی جایگاه ویژهای در سبد غذایی خانوار دارد، اظهار کرد: این محصول علاوه بر ارزش تغذیهای، یک کشت تناوبی مهم در دیمزارها محسوب شده و نقش مهمی در حاصلخیزی خاک و پایداری تولید ایفا میکند.
وی گفت: امسال برای نخستین بار ۱۲ درصد از سطح زیرکشت نخود استان به صورت مکانیزه و با استفاده از کمباینهای ویژه برداشت شد که در مقایسه با پارسال افزایش چشمگیری داشته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی اضافه کرد: مکانیزه کردن تمامی مراحل کاشت، داشت و برداشت محصولات زراعی از اولویتهای اصلی این سازمان به شمار میرود و بهکارگیری فناوریهای نوین میتواند نقش مهمی در افزایش بهرهوری و پایداری تولید ایفا کند.
آذربایجانغربی ۸۴۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی دیم و آبی دارد که سالانه ۶.۷ میلیون تن انواع محصول در این اراضی برداشت و روانه بازار مصرف میشود.