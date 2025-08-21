امروز رشد ابر و رگبار پراکنده باران در ارتفاعات و تلاطم دریا در هرمزگان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات رشد ابر و رگبار پراکنده باران و رعد و برق دور از انتظار نیست.

حمزه نژاد افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نیست، احتمال بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

وی توصیه کرد: از قرارگیری در مجاورت رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز دریا با افزایش سرعت باد جنوب شرقی بویژه در صبح تا ظهر متلاطم پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: از فردا تا اوایل هفته آینده در بعدازظهر و شب، دریا در محدوده تنگه هرمز و بخش‌هایی از دریای عمان با افزایش سرعت باد جنوب غربی متلاطم می‌شود.

وی گفت: بیشینه سرعت باد گاهی به ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج به محدوده ۱۲۰ سانتیمتر می‌رسد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن شناور‌ها در بنادر استان صورت گیرد.

وی افزود: از فردا تا هفته آینده بتدریج بین ۱ یک ۳ درجه بر مقدار بیشینه دما در بیشتر نقاط استان افزوده می‌شود.