کابینه وزیران اوکراین یادداشتتفاهم با ایران در مورد لغو روادید برای دارندگان گذرنامههای دیپلماتیک و خدمت را فسخ کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «تاراس ملنیچوک» نماینده دولت اوکراین در پارلمان اوکراین روز چهارشنبه و در کانال تلگرامی خود نوشت: «یادداشت تفاهم بین دولت اوکراین و دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد لغو روادید برای شهروندان دارای گذرنامههای دیپلماتیک و خدمت که در ۱۵ مارس ۱۹۹۳ در کییف منعقد شده بود، فسخ شد.»
طبق گزارش خبرگزاری تاس، کییف در نوامبر ۲۰۲۴ نیز موافقتنامه حملونقل هوایی سال ۱۹۹۳ با تهران را فسخ کرد.
دولت اوکراین بارها ایران را متهم به حمایت از روسیه در جنگ با این کشور کرده است، اما تهران تاکید کرده است خواستار صلح و ثبات منطقه است و یک طرف جنگ اوکراین نیست.
مقامات اوکراینی همچنین به طور منظم خروج خود از توافقنامههای منعقد شده با روسیه و بلاروس در چارچوب کشورهای مستقل مشترکالمنافع را اعلام کرده است.