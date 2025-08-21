

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در ابتدای نشست رسانه‌ای «هفته بزرگداشت حکیم ابن‌سینا» ضمن گرامیداشت یاد و خاطره استاد محمود فرشچیان و ایام ارتحال رسول خدا (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) گفت: در روز‌های آینده، هفته بزرگداشت حکیم بوعلی‌سینا در دستور کار انجمن آثار و مفاخر فرهنگی قرار دارد و همکاران ما در استان‌های تهران و همدان فعالیت‌های ویژه‌ای را در این زمینه انجام خواهند داد.

وی با اشاره به جایگاه برجسته ابن‌سینا در جهان بشری افزود: دنیای امروز خود را وامدار اندیشه‌های او می‌داند، به گونه‌ای که پس از گذشت قرن‌ها از درگذشت این حکیم بزرگ، نام و یاد او در مراکز حکمی، فلسفی و مؤسسات پزشکی زنده است و بسیاری از نهاد‌های علمی در جهان، به‌ویژه در غرب، ابن‌سینا را به بزرگی یاد می‌کنند.

شالویی تأکید کرد: ابن‌سینا در حوزه‌های گوناگون صاحب‌نظر بوده است؛ او هم پزشکی نامدار و هم اندیشمندی سترگ است. آثار ماندگار او همچون قانون و شفا، همواره مورد توجه و بهره‌برداری استادان و پژوهشگران قرار دارد. لازم است این اندیشمند بزرگ بیش از پیش به نسل‌های جوان معرفی شود، چرا که اندیشه و آثار او زنده و پویاست و می‌تواند عاملی برای هم‌افزایی ایران با کشور‌هایی باشد که به این حکیم تعلق خاطر دارند.

وی ادامه داد: شهر‌های همدان، اصفهان و بسیاری دیگر از شهر‌های ایران به دلیل قرابت‌های فکری و علمی، در زمینه پژوهش در آثار ابن‌سینا فعالیت‌های متعددی انجام داده‌اند و دانشجویان و طلاب بسیاری به مطالعه اندیشه‌های او می‌پردازند. افتخار ملت ایران این است که بزرگانی همچون ابن‌سینا در این سرزمین پرورش یافته‌اند.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی تأکید کرد: از اول تا هفتم شهریور، رویداد‌های متعددی در سراسر کشور و همچنین در نمایندگی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برگزار خواهد شد تا اندیشه‌ها، جایگاه و اهمیت حکیم ابن سینا بیش از گذشته روشن شود. در این برنامه‌ها، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با همکاری بنیاد علمی ـ فرهنگی بوعلی‌سینا، سازمان نظام پزشکی، فرهنگستان علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها فعالیت‌های گوناگونی را به انجام خواهند رساند.

شالویی با اشاره به لزوم معرفی مفاخر به نسل جوان افزود: تلاش انجمن بر آن است که حکیمان و مشاهیر ایرانی به دانش‌آموزان و جوانان نیز معرفی شوند. در این مسیر، ساده‌سازی و بیان اندیشه‌های این بزرگان به زبان روان در دستور کار انجمن قرار گرفته است. چه اینکه آثار ابن‌سینا به کهنگی نمی‌گراید و همچنان در روزگار ما نیز قابل بهره‌برداری است.

وی خاطرنشان کرد: با تأکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تشکیل شورای هنری برای معرفی مفاخر، این شورا در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در حال شکل‌گیری است تا فعالیت‌های هنری در حوزه مفاخر ایرانی تقویت شود.

شالویی یادآور شد: سال گذشته نمایش «لسان‌الغیب» بر مبنای زندگی و اندیشه حافظ شیرازی اجرا شد که با استقبال چشمگیر مخاطبان همراه بود. به یقین، چهره‌ای، چون ابن‌سینا نیز می‌تواند با زبان هنر و نمایش به نسل جدید معرفی شود.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در پایان سخنان خود گفت: هفته بزرگداشت ابن‌سینا فرصتی است تا توجه به این حکیم صرفاً محدود به یک روز نباشد. سیاست انجمن و نهاد‌های همکار بر آن است که در طول سال نیز همواره با اندیشه‌ها و آثار بزرگان و مفاخر ایرانی مواجه باشیم.

در ادامه نشست، انشاءالله رحمتی رئیس بنیاد علمی ـ فرهنگی بوعلی‌سینا گفت: ما در فرهنگ با سه مسئله اصلی مواجه هستیم؛ اخلاق، دین و معنویت. این سه مؤلفه همواره مورد توجه و پرسش همگان قرار داشته است، اما اهمیت ابن‌سینا در این است که توانست این سه حوزه را به شکلی منسجم طراحی کند و نشان دهد که چگونه می‌توان در هر سه عرصه، از مدار عقلانیت خارج نشد.

عضو شورای علمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی تأکید کرد: دین‌ورزی ما بدون ابن‌سینا ممکن بود به مسیر دیگری برود و امروز نیز اگر از راه و اندیشه سینوی فاصله بگیریم با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهیم شد.

وی افزود: ابن‌سینا هم عارف و هم شخصیتی معنوی است، اما عرفان او نیز جنبه عقلانی دارد. او در مواجهه با متکلمان همواره بر راه برهان پای می‌فشرد و تأکید دارد که در دین نیز باید مسیر برهانی را دنبال کنیم تا بتوانیم از رهگذر آن به کشف حقیقت نائل شویم.

رحمتی در پایان گفت: ابن‌سینا الگویی برای جوامع بشری است که زندگی و اندیشه خود را بر اساس برهان و استدلال سامان می‌دهد و ما نیز باید به تأسی از او چنین رویکردی را در پیش بگیریم.

بهروز کارخانه‌ای، رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز در این نشست در سخنانی گفت: بوعلی شخصیتی است که قرن‌ها از او با عناوینی، چون «شیخ‌الاطباء» و «حکیم فاضل» یاد شده و کتاب «قانون» او سده‌ها در دانشگاه‌های اروپا تدریس شده است. این میراث بی‌بدیل باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی همدان نگاه ویژه‌ای به بوعلی‌سینا دارد. از این‌رو، هفته ابن‌سینا ظرفیتی ویژه در داخل و خارج کشور به شمار می‌رود. یکم شهریور در کنار آرامگاه او مراسمی برگزار خواهد شد که شامل سخنرانی و قرائت سوگندنامه دانشجویان فارغ‌التحصیل پزشکی است. همچنین در این مراسم، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، نجفقلی حبیبی، انشاءالله رحمتی، منوچهر صدوقی‌سها، قاسم پورحسن و محمود شالویی سخنرانی خواهند کرد و از تصحیح کتاب سوم قانون به کوشش نجفقلی حبیبی نیز رونمایی می‌شود.

وی ادامه داد: همایش تاریخ اخلاق پزشکی نیز در دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار می‌شود و در تهران نیز برنامه‌ها و رویداد‌هایی خواهیم داشت؛ هرچند اصل برنامه‌ها در همدان متمرکز است.

در بخش دیگری از نشست، سیدمحمدرضا جوادی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان با اشاره به تشکیل ستاد بزرگداشت ابن‌سینا در استانداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان گفت: برنامه‌ها در دو محور برگزار می‌شود؛ یکی بزرگداشت شخصیت ابن‌سینا و دیگری معرفی ظرفیت‌های شهر همدان. در این هفته، همایش‌هایی، چون «همدان، سرزمین کهن» در کنار آرامگاه بوعلی برگزار خواهد شد. همچنین بزرگداشت شش همدان‌پژوه شاخص در حوزه‌های فرهنگی و هنری، رونمایی از کتاب‌های مرتبط با فرهنگ و تمدن همدان، نمایشگاه‌های تجسمی، جشنواره‌های عکاسی و معرفی محلات و مفاخر همدان نیز در دستور کار قرار دارد.

در پایان این مراسم از اعلان (پوستر) هفته بزرگداشت حکیم ابن سینا رونمایی شد.