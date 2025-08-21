«شبکه ۱۲» اسرائیل گزارش داد که همزمان با آغاز مرحله اول طرح اسرائیل برای اشغال شهر غزه، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، تصمیم گرفت که ۴۸ ساعت پس از دریافت پاسخ حماس، به پیشنهاد میانجی‌گران پاسخی ندهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این شبکه اسرائیلی گزارش داد که ران درمر، وزیر امور استراتژیک اسرائیل، با مقامات ارشد قطری در پاریس دیدار کرد تا درباره پیشنهاد غزه گفت‌و‌گو کند و به آنها اطلاع داد که شرط انعقاد توافق آتش‌بس، آزادی همه اسرا است.

همزمان، تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که هیچ قصدی برای اعزام هیئتی برای مذاکره درباره آتش‌بس در غزه در آینده نزدیک وجود ندارد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، مخالفت خود را با پیشنهاد اخیر میانجی‌گران مصری و قطری درباره غزه اعلام کرد.

رادیو و تلویزیون اسرائیل، سه‌شنبه به نقل از یک منبع از دفتر بنیامین نتانیاهو گزارش داد که او با «پیشنهاد جدید درباره نوار غزه که حماس با آن اعلام موافقت کرده است» مخالف است.

این منبع آگاه همچنین خاطرنشان کرده بود که نخست‌وزیر اسرائیل با توافق جزئی مخالفت کرده و خواستار آزادی تمام اسیران اسرائیلی به‌طور همزمان شده است. او گفته است که هیچ اسیری را پشت سر نخواهیم گذاشت.

پیشتر، وزارت خارجه قطر اعلام کرد که به‌همراه مصر پاسخ مثبت حماس به طرح پیشنهادی درباره غزه را دریافت کرده و اکنون در انتظار پاسخ اسرائیل است. این وزارتخانه ابراز امیدواری کرده بود که درباره طرح پیشنهادی توافق غزه پاسخ سریع و مثبتی از سوی اسرائیل، دریافت شود.

مواضع نتانیاهو در برابر موافقت حماس با آتش بس در حالی است که روز سه شنبه (۲۸ مرداد ماه) سخنگوی جنبش حماس اعلام کرد که پس از تضمین‌های ارائه شده توسط گروه‌های مقاومت درباره طرح اصلاح شده آتش بس، توپ اکنون در زمین رژیم صهیونیستی است. «جهاد طه» در گفت‌و‌گو با شبکه خبری العالم از دولت آمریکا خواست در صورت مخالفت رژیم صهیونیستی با این پیشنهاد، موضعی واضح در قبال آن اتخاذ کند.

طه تصریح کرده بود که اگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از پذیرش این پیشنهادات امتناع کند، نشانه آن است که به خاطر تهدید راستگرایان افراطی مبنی بر خروج از کابینه در صورت توافق با مقاومت، به دنبال ادامه تجاوزگری به غزه برای جلوگیری از سقوط دولت افراطی راستگرایش است.

وی گفته بود که اگر کابینه نتانیاهو با این پیشنهاد مخالفت کند، دولت آمریکا می‌بایست موضعی واضح در قبال آن اتخاذ کند و اگر واقعاً در زمینه تحقق توافق جدی است، باید به کابینه فشار آورده و آن را به پایبندی به توافق ملزم کند.

جهاد طه از جامعه بین‌المللی و همه آزادگان جهان خواست این جنگ را که نزدیک به دو سال است علیه مردم فلسطین ادامه دارد، متوقف کنند چرا که به مرحله نسل‌کشی و فجیع‌ترین جنایات و سیاست گرسنگی و نابودسازی مولفه‌های زندگی رسیده، پس می‌بایست موضعی جسورانه و شجاعانه از سوی همه آزادگان جهان برای توقف تجاوز به مردم فلسطین اتخاذ شود.