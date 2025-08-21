به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی در دیدار با افسران عملیات‌های خارج از کشورِ ارتش کره شمالی، از نیرو‌های «قهرمان» کُره‌ای که برای روسیه در جنگ اوکراین می‌جنگند، تمجید و از دستاورد‌های نیرو‌های کُره‌ای که در آزادسازی منطقه «کورسک» روسیه شرکت داشتند، قدردانی کرد.

اوکراین سال گذشته و در یک عملیات غافلگیرکننده، کنترل منطقه کورسک در غرب روسیه را به‌دست گرفت. روس‌ها با حضور نیرو‌های کره شمالی، این منطقه را پس گرفته‌اند.

طبق گزارش رویترز، بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی کره جنوبی، کره شمالی بیش از ۱۰ هزار نیرو برای پشتیبانی از روسیه در جنگ اوکراین اعزام کرده است و سئول معتقد است که پیونگ‌یانگ در حال برنامه‌ریزی برای اعزام گروه دیگری به مناطق جنگی است.

کیم و «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه سال گذشته پیمان مشارکت راهبردی را امضا کردند که شامل یک پیمان دفاع متقابل می‌شود.

پیش از دیدار پوتین با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور ایالات متحده در آلاسکا، کیم طی یک تماس تلفنی با پوتین، حمایت کامل خود را از مسکو اعلام کرد.

پیش از این، کیم با پوشاندن تابوت سربازان کشته‌شده کره‌ای در جنگ با اوکراین با پرچم و قرار دادن هر دو دستش بر روی آنها، به این سربازان ادای احترام کرده بود.

کیم گفت: «ارتش ما یک ارتش قهرمان است. ارتش ما به‌طور کامل کیفیت‌های منحصر‌به‌فرد خود را به نمایش گذاشته است. چنین نتیجه‌ای، لقب و شهرت آن را به عنوان قدرتمندترین ارتش جهان تثبیت کرده است.»