نتایج تازه‌ترین نظرسنجی موسسه یوگوو نشان داد، میزان مقبولیت دولت انگلیس به پایین‌ترین میزان از زمان به دست گرفتن قدرت رسیده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، براساس نتایج نظرسنجی موسسه "یو گوو" (YouGov) اکنون فقط ۱۳ درصد از مردم انگلیس، دولت حزب کارگر این کشور را تایید می‌کنند.

براساس این نظرسنجی، ۶۹ درصد از مردم انگلیس، دولت این کشور را تایید نمی‌کنند که در مقایسه با هفته گذشته، ۱ درصد بر میزان نارضایتی مردم انگلیس از دولتشان افزوده شده است.

به نوشته دیلی اکسپرس، اکنون میزان نارضایتی از دولت کارگر، به سطح نارضایتی مردم انگلیس از دولت محافظه کار (دولت قبلی)، پیش از انتخابات سراسری پارسال رسیده است.

به عقیده تحلیل گران، سیاست‌های ناراضی کننده دولت کارگر انگلیس، از جمله قطع کمک‌ها به نیازمندان، تداوم حمایت از اسراییل و ارسال سلاح برای این رژیم به رغم قتل عام بیش از ۶۱ هزار فلسطینی و مخالفت اکثریت مردم با این سیاست و نیز خلف وعده‌های متعدد، از علل نارضایتی مردم این کشور از دولتشان است.

دیلی اکسپرس براساس نتایج نظرسنجی این هفته نوشت: اکنون ۶۸ درصد از مردم انگلیس، کایر استارمر، نخست وزیر این کشور را نمی‌خواهند و فقط ۲۴ درصد می‌گویند عملکرد وی، مثبت بوده است.