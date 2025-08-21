پخش زنده
رسانهها به نقل از منابع آگاه گزارش دادند، دولت آمریکا دستور داده است سه کشتی جنگی و هزاران نیروی نظامی برای مقابله با کارتلهای مواد مخدر به جنوب دریای کارائیب اعزم شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رویترز، بامداد پنجشنبه به نقل از ۲ منبع که خواستند نامشان فاش نشود، نوشت که در پی این دستور انتظار میرود که ناوهای «یواساس سن آنتونیو»، «یواساس آیووا جیما» و «یواساس فورت لاندردیل» تا روز یکشنبه به نزدیکی سواحل ونزوئلا برسند.
این ناوها حامل چهار هزار و ۵۰۰ نیروی نظامی از جمله ۲ هزار و ۲۰۰ تفنگدار دریایی هستند.
این منابع از ارائه جزئیات درباره ماموریت ویژه این کشتیهای جنگی خودداری کردند، اما گفتند که هدف از اعزام تجهیزات و نیروهای نظامی مقابله با تهدید «سازمانهای مواد مخدر-تروریستی» منطقه علیه امنیت ملی آمریکاست.
دولت آمریکا در ماه فوریه کارتل «سینالوآ» مکزیک و گروه تبهکار «ترن د آراگوا» ونزوئلا را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد.
همچنین خبرگزاری فرانسه بامداد پنجشنبه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که آمریکا در راستای تلاشهای خود برای مقابله با قاچاق مواد مخدر سه کشتی جنگی را راهی نزدیکی سواحل ونزوئلا کرد.
این منبع که نخواست نامش فاش شود، افزود که سه ناوشکن موشکی کلاس «ایجیس» راهی سواحل ونزوئلا شدهاند.
این اقدامات در حالی است که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فشارها بر نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را افزایش داده و جایزه دستگیری وی را به ۵۰ میلیون دلار افزایش داده است.
واشنگتن پیروزی مادورو در ۲ انتخابات ریاست جمهوری را نپذیرفته و وی را به هدایت یک گروه قاچاق کوکائین به نام «کارتل دو لوس سولس» متهم کرده است.
«کارولین لویت» سخنگوی کاخ سفید سهشنبه گفت: ترامپ به صراحت اعلام کرده که وی آمادگی دارد از هر رکن قدرت آمریکا برای جلوگیری از سرازیر شدن مواد مخدر به کشور ما و اجرای عدالت در قبال افراد مسئول در این مساله استفاده کند.
لویت همچنین از دولت ونزوئلا به عنوان «کارتل مواد مخدر-ترور» نام برد.
دولت ونزوئلا به طور قاطعانه اتهام قاچاق مواد مخدر طرح شده از سوی آمریکا را رد کرده و نسبت به تلاشهای واشنگتن برای استفاده از مبارزه ادعایی علیه قاچاق مواد مخدر به عنوان بهانهای برای «حمله» به ونزوئلا هشدار داده است.
رئیسجمهوری ونزوئلا در پاسخ به «تهدیدهای» آمریکا از بسیج و استقرار ۴.۵ میلیون شبه نظامی بخشی از نیروهای مسلح ملی بولیواری (FANB)، در سراسر این کشور خبر داد.
مادورو تاکید کرد: هیچ امپراتوری به خاک مقدس ونزوئلا یا آمریکای جنوبی دست نخواهد زد.