وزیر نیرو صبح امروز پنجشنبه به منظور افتتاح چندین طرح کلیدی صنعت آب و برق و آغاز عملیات اجرایی طرح‌های مهم با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان، وارد استان خراسان رضوی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام وزارت نیرو، تامین برق شهرک صنعتی مشهد ۵ و تامین آب شهر مشهد از رودخانه‌های مرزی یال شمالی هزار مسجد از جمله مهم‌ترین این طرح‌هاست.

همچنین در این سفر طرح‌های دیگری، چون «افزایش ظرفیت نیروگاه فردوسی مشهد ۹۰ مگاوات»، «افزایش ظرفیت نیروگاه تربت حیدریه ۳۰ مگاوات»، «احداث ۲ پست ۱۳۲ کیلوولت نهضت ملی مسکن مهرگان و گلشهر و افزایش ظرفیت پست ۱۳۲ کیلوولت شهدا»، «۴.۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی در شهرستان چناران» با حضور وزیر نیرو افتتاح می‌شود.

اما در بخش دیگری طرح های صنعت آب و آبفا نیز افتتاح می‌شود که از جمله می‌توان به افتتاح طرح‌های «شبکه جمع‌آوری، خط انتقال و ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهر رضویه» و «افزایش ظرفیت تامین آب شهر تربت حیدریه» اشاره کرد.

«کلنگ زنی پست ۴۰۰ کیلوولت کاویان به ظرفیت ۲۰۰*۱ مگاولت آمپر» و «تامین آب شهر مشهد از رودخانه‌های مرزی یال شمالی هزارمسجد» از جمله طرح‌هایی است که عملیات اجرایی آنها امروز با حضور وزیر نیرو در استان خراسان رضوی آغاز می‌شود.

گفتنی است عملیات اجرایی تامین آب شهر مشهد از رودخانه‌های مرزی یال شمالی هزارمسجد با اهدافی، چون کنترل و استفاده بهینه از منابع آب رودخانه‌های مرزی (سهم سرزمینی)، انتقال حجمی به میزان ۵۱.۳ میلیون مترمکعب درسال از حجم آب خروجی از کشور (سهم سرزمینی) با رعایت حقوق ذینفعان مبداء برای تامین بخشی از نیاز آب (شرب و بهداشت) شهر مشهد آغاز می‌‎شود.