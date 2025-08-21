پخش زنده
حادثه آتش سوزی منزل مسکونی در مشهد منجر به مرگ بانوی سالمند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهدگفت: ظهر دیروز یک منزل مسکونی در بلوار پیروزی مشهد دچار حریق شدکه آتش نشانان به محل حادثه اعزام شدند.
آتشپاد دوم حسین صالح افزود: این حریق که در یکی از اتاقهای طبقه اول یک ساختمان ۸ واحدی به دلیل نامشخصی بوقوع پیوسته بود، منجر به فوت یک خانم سالمند بر اثر دودگرفتگی شد.
او افزود: بررسیهای کارشناسی برای تعیین علت دقیق آتش سوزی ادامه دارد.