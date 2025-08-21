وزارت بهداشت رژیم صهیونی اعلام کرد: آب در کیبوتص رامات در سرزمین‌های اشغالی به دلیل نتایج غیرطبیعی آزمایش، باید جوشانده شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحاناروت، وزارت بهداشت اسرائیل «پس از دریافت نتایج نمونه‌برداری غیرطبیعی»، جوشاندن آب در کیبوتص رامات هاکوش در منطقه شارون واقع در سرزمین های اشغالی را اجباری اعلام کرد.

طبق بیانیه این وزارتخانه، آب باید پیش از نوشیدن، پخت و پز، مصرف دارو یا مسواک زدن، جوشانده شود.

در این بیانیه آمده است: این دستورالعمل تا اطلاع ثانوی معتبر است.