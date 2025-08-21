به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بنابر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۹ روز پنجشنبه سی‌ام مرداد بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق به میزان ۲.۵ میکرون، شاخص کیفی هوا در آبادان با ۱۰۷، ماهشهر با ۱۲۷، آغاجاری با ۱۱۶، هفتکل با ۱۴۵، ملاثانی با ۱۳۳، شوشتر با ۱۰۴، گتوند با ۱۱۳ و لالی با ۱۱۲ میکروگرم بر متر مکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های سنی حساس قرار گرفتند.

همچنین شاخص کیفی هوا در شهر‌های اهواز ۱۶۲، هندیجان ۱۶۷، بهبهان ۱۶۳، امیدیه ۱۵۷، رامهرمز ۱۵۸، باغملک ۱۵۵، شوش ۱۵۱، دزفول ۱۵۹ و اندیمشک ۱۵۶ میکرو گرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی گزارش شده است.

وضعیت هوا در شهر‌های شادگان، رامشیر، دزپارت و مسجدسلیمان در وضع زرد و قابل قبول ثبت شد.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.