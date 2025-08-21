به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رسول شیدایی افزود: در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه براساس دستور استاندار همدان پایگاه های ستاد اسکان فرهنگیان همدان تعطیل شد و با عادی شدن اوضاع این ستاد از ۱۵ مردادماه فعال شده است.

وی ادامه داد: میهمانان فرهنگی آموزش و پرورش استان همدان در ۱۴ پایگاه در ۱۰۶ مدرسه اسکان پذیر و در ۹۰۹ اتاق (کلاس) پذیرش شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه ۱۸۴ اتاق ویژه و ۷۲۵ اتاق "الف" برای اسکان مسافران فرهنگی تجهیز شده است گفت: در استان همدان کلاس های سطح "ج" از رده خارج شد، کلاس های سطح "ب" به الف و کلاس های سطح "الف" به ویژه ارتقا یافت.

شیدایی اظهار داشت: پایگاه های اسکان تابستانی در شهرهای اسدآباد، بهار، تویسرکان، گل‌تپه، شیرین‌سو، نهاوند، کبودرآهنگ، ملایر، رزن، سامن، فامنین، لالجین و سه پایگاه در شهر همدان فعال است.

وی ادامه داد: کلاس ویژه دارای یخچال، تلویزیون، کولر، تخت، سرویس بهداشتی و آشزخانه مجزا و فرش است و کلاس «الف» نیز همین امکانات را دارد تنها آشپزخانه و حمام مشترک است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه عوامل اجرایی ستاد اسکان فرهنگیان شامل عوامل ستادی، پایگاهی و آموزشگاهی هستند، گفت: ۱۰۶ نفر عوامل ستادی، ۴۳ نفر عوامل پایگاهی و ۲۰۰ نفر عوامل آموزشگاهی و در مجموع ۳۴۹ نفر اسکان تابستانه فرهنگیان را بر عهده دارند.

شیدایی یادآوری کرد: ۳۰ هزار و ۷۳۲ مسافر در قالب پنج هزار و ۶۴۶ خانوار در ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان استان از ۲۸ اسفند سال گذشته تا ۱۵ فروردین امسال پذیرش شدند.

شیدایی افزود: همچنین در تعطیلات نوروز امسال ۳۸ هزار و ۸۸۱ نفر روز در ستاد اسکان فرهنگیان همدان پذیرش شدند و ۱۲۳ مدرسه در استان همدان با هزار و ۷۳ کلاس و با اعتبار بیش از چهل میلیارد ریال، برای میزبانی از مسافران نوروزی تجهیز شد.