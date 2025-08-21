به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، علی فرجی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: آتش سوزی صبح امروز مهار شد، اما دوگروه از محیط‌بانان و عوامل منابع طبیعی برای تثبیت شرایط و جلوگیری از آتش‌سوزی احتمالی در محل حضور دارند تا در صورت نیاز نسبت به خاموش کردن آتش اقدام کنند.

به گفته شکاریان مدیر کل محیط زیست خراسان شمالی در این آتش سوزی شمار زیادی از درختان ارزشمند ارس طعمه آتش شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی هم گفت: شامگاه دیروز بالگرد این جمعیت برای کمک به مهار حادثه اعزام شد، اما با توجه به تاریکی شب به ناچار به آشیانه بازگشت.

این آتش‌سوزی خسارت زیادی به پوشش گیاهی منطقه و درختان ارزشمند ارس وارد کرده است.

پارک ملی سالوک با وسعت ۲۰ هزار هکتار در شمال غربی شهرستان اسفراین قرار دارد و به دلیل موقعیت توپوگرافی خاص، شامل زیستگاه‌های دشتی و کوهستانی، از متنوع‌ترین مناطق طبیعی خراسان شمالی به‌شمار می‌رود.