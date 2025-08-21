پخش زنده
فضای سبز بولوار صارمی پس از چهار سال خشکی و آبیاری محدود با تانکر، به شبکه آبیاری پساب تصفیهخانه اکباتان متصل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهردار ناحیه ۶ منطقه ۵ تهران، گفت: با اجرای لولهگذاری جدید، امروز آب به بولوار صارمی رسید و درختان تشنه دوباره جان گرفتند. این اقدام نویدبخش روزهای بهتر برای شهرک اکباتان است.
حسن کریمیپور افزود: این طرح با همکاری معاونت خدمات شهری و اداره فضای سبز منطقه انجام شد و گامی مهم در جهت حفظ، احیای فضای سبز و جلب رضایتمندی شهروندان به شمار میرود.
سهم آبیاری فضای سبز اکباتان از پساب تصفیهخانه محقق شده و در مراحل بعدی، سایر نقاط شهرک نیز به این شبکه متصل خواهند شد.استفاده از پساب تصفیهشده علاوه بر صرفهجویی در منابع آبی، زمینه توسعه پایدار فضای سبز و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را فراهم میکند.