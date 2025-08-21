به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار‌های مهم این مرحله تیم سلتیک اسکاتلند برابر غیرت آلماتی قزاقستان با تساوی بدون گل متوقف شد. همچنین مصاف فنرباغچه ترکیه و بنفیکای پرتغال بدون رد و بدل شدن گل به پایان رسید و بازل سوئیس با کپنهاگن دانمارک ۱ – ۱ مساوی شدند. تیم گلاسگو رنجرز اسکاتلند هم در خانه ۱ – ۳ مغلوب کلوب بروخه بلژیک شد.

دیدار‌های برگشت هفته آینده برگزار می‌شود و تیم‌های برتر به دور گروهی لیگ قهرمانان راه خواهند یافت.