به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ اردوی زیارتی با عنوان «سفر آسمانی» با حضور ۸۰ نفر از دانش‌آموزان بسیجی تهران برگزار شد. این برنامه با هدف آشنایی نوجوانان با فرهنگ ایثار و شهادت و ترویج ارزش‌های معنوی در میان نسل جوان طراحی و اجرا شد.

در جریان این اردوی معنوی، دانش‌آموزان ضمن حضور در گلزار شهدای تهران، به زیارت مزار مطهر شهدا پرداختند و با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشتند. این بخش از برنامه با استقبال و شور ویژه نوجوانان همراه بود.

یکی از قسمت‌های شاخص اردوی «سفر آسمانی»، برگزاری نشست روایتگری بود که در آن راویان دفاع مقدس با بیان خاطرات و روایت‌های ماندگار، دانش‌آموزان را با رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدا و ایثارگران آشنا کردند. دانش‌آموزان با دقت به این روایت‌ها گوش سپردند و فضای معنوی خاصی در برنامه ایجاد شد.

مسئولان برگزاری این اردو تأکید کردند چنین برنامه‌هایی علاوه بر ایجاد پیوند عاطفی میان نسل جدید با فرهنگ جهاد و شهادت، به ارتقای هویت دینی و انقلابی دانش‌آموزان کمک می‌کند. اردوی «سفر آسمانی» بخشی از برنامه‌های فرهنگی و تربیتی بسیج آموزش و پرورش منظقه ۱۴ در امسال است.