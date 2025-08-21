اردوی زیارتی «سفر آسمانی» با حضور دانشآموزان بسیجی
اردوی معنوی ـ زیارتی با حضور ۸۰ دانشآموزان بسیجی در قطعه شهدای بهشت زهرای تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛
اردوی زیارتی با عنوان «سفر آسمانی» با حضور ۸۰ نفر از دانشآموزان بسیجی تهران برگزار شد. این برنامه با هدف آشنایی نوجوانان با فرهنگ ایثار و شهادت و ترویج ارزشهای معنوی در میان نسل جوان طراحی و اجرا شد.
در جریان این اردوی معنوی، دانشآموزان ضمن حضور در گلزار شهدای تهران، به زیارت مزار مطهر شهدا پرداختند و با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشتند. این بخش از برنامه با استقبال و شور ویژه نوجوانان همراه بود.
یکی از قسمتهای شاخص اردوی «سفر آسمانی»، برگزاری نشست روایتگری بود که در آن راویان دفاع مقدس با بیان خاطرات و روایتهای ماندگار، دانشآموزان را با رشادتها و فداکاریهای شهدا و ایثارگران آشنا کردند. دانشآموزان با دقت به این روایتها گوش سپردند و فضای معنوی خاصی در برنامه ایجاد شد.
مسئولان برگزاری این اردو تأکید کردند چنین برنامههایی علاوه بر ایجاد پیوند عاطفی میان نسل جدید با فرهنگ جهاد و شهادت، به ارتقای هویت دینی و انقلابی دانشآموزان کمک میکند. اردوی «سفر آسمانی» بخشی از برنامههای فرهنگی و تربیتی بسیج آموزش و پرورش منظقه ۱۴ در امسال است.
