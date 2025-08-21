پخش زنده
فرماندار کبودراهنگ بر لزوم تسهیلگری بانکها در اعطای تسهیلات به ویژه برای جوانان و واحدهای تولیدی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سیدایوب موسوی منور در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری شهرستان کبودراهنگ که باحضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان برگزار شد، با انتقاد از عدم پرداخت تسهیلات اشتغالزایی توسط بانکها و برگشت اعتبار در این زمینه، بر لزوم تسهیلگری بانکها در اعطای تسهیلات به ویژه برای جوانان و واحدهای تولیدی تاکید کرد.
وی افزود: باید شرایط به گونهای فراهم شود که جوانان بتوانند با استفاده از تسهیلات ایجاد شغل کنند و واحدهای تولیدی توسعه یابند.
مدیرکل تعاون و کار رفاه اجتماعی استان همدان نیز در این جلسه اظهار داشت: با توجه به ثبت بالای آمار در سامانه رصد، شهرستان کبودراهنگ برای اعطای اعتبار ویژه در نظر گرفته خواهد شد.
وهب مختاران همچنین به کاهش سهمیه مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: با کاهش سهمیه استان، سهمیه سایر شهرستانها نیز تحت تأثیر قرار میگیرد که نیازمند توجه بیشتری است