به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ محمود حبیبی نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری گفت: این کمیته در دو حوزه تولید محتوا و شیوه‌های دادخواهی در مراجع داخلی و بین المللی فعالیت می‌کند.

نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری افزود بلافاصله بعد از جنگ ۱۲ روزه، استادان مسلم و متخصص در حقوق بین الملل، کنشگران صنفی و فعالان حوزه حقوقی را برای بررسی راهکار‌ها دعوت کردیم.

حبیبی با اشاره به اینکه در دو حوزه تولید محتوا و دادخواهی، منتظر دیدگاه‌های اهالی رسانه نیز هستیم گفت: تولید محتوا، منحصر به موازین بین المللی نیست، بلکه ما داده‌های خود را از آموزه‌های قرآنی می‌گیریم.

وی افزود: کمیته دادخواهی، از ظرفیت همه کانون‌های وکلای دادگستری استفاده کرده و نتیجه نهایی به اطلاع مردم خواهد رسید.