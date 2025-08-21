پخش زنده
نایب رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری از تشکیل کمیته دادخواهی جنایات جنگی دشمن صهیونی در دفاع مقدس ۱۲ روزه خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ محمود حبیبی نایب رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری گفت: این کمیته در دو حوزه تولید محتوا و شیوههای دادخواهی در مراجع داخلی و بین المللی فعالیت میکند.
نایب رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری افزود بلافاصله بعد از جنگ ۱۲ روزه، استادان مسلم و متخصص در حقوق بین الملل، کنشگران صنفی و فعالان حوزه حقوقی را برای بررسی راهکارها دعوت کردیم.
حبیبی با اشاره به اینکه در دو حوزه تولید محتوا و دادخواهی، منتظر دیدگاههای اهالی رسانه نیز هستیم گفت: تولید محتوا، منحصر به موازین بین المللی نیست، بلکه ما دادههای خود را از آموزههای قرآنی میگیریم.
وی افزود: کمیته دادخواهی، از ظرفیت همه کانونهای وکلای دادگستری استفاده کرده و نتیجه نهایی به اطلاع مردم خواهد رسید.