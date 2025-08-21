پخش زنده
امروز: -
برداشت سیب از باغهای شهرستان ممسنی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حیدر زارع خفری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ممسنی گفت: این شهرستان با برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب و باغات مستعد، یکی از قطبهای تولید سیب در استان فارس به شمار میرود.
وی افزود: بیش از ۴۰۰ هکتار از اراضی باغی شهرستان زیر کشت سیب قرار دارد که پیشبینی میشود، در مجموع حدود ۶ هزار تن سیب درختی از باغات ممسنی برداشت و روانه بازار مصرف شود.
زارع خفری با اشاره به کیفیت بالای سیب تولیدی این منطقه گفت: عمده ارقام تولیدی شامل سیب زرد لبنانی، سیب قرمز و سیب گلاب است که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بخشی از محصول نیز به سایر استانها و حتی بازارهای خارجی صادر میشود.
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ممسنی گفت: برداشت سیب در ممسنی تا اواخر آبان ماه ادامه دارد و اشتغال فصلی تعداد زیادی از روستاییان و کارگران محلی را به همراه دارد.