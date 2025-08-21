پخش زنده
دفتر نهاد امامت جمعه کیش برنامههای عزاداری آخر ماه صفر در کیش را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دفتر نهاد امامت جمعه کیش، اعلام کرد: مراسم متمرکز ایام عزاداری آخر ماه صفر از امشب آغاز میشود.
مراسم عزاداری امشب در مسجد خاتمالانبیا از ساعت ۲۰ آغاز میشود. حجت الاسلام سیدعلی فتاحی در این مراسم سخنرانی میکند.
عزاداران فردا جمعه ۳۱ مرداد در مصلی کیش از ساعت ۱۰:۳۰ به عزاداری میپردازند.
حجتالاسلام سیدعلی فتاحی فردا در جمع عزاداران در مصلی سخنرانی میکند.
مراسم عزاداری فردا جمعه ۳۱ مرداد از ساعت ۲۰ در مسجد امام حسن (ع) برگزار میشود.
آیتالله سید احمد خاتمی سخنران این مراسم است.
عزاداران روز شنبه اول شهریور با حضور در مسجد ثامنالائمه (ع) از ساعت ۲۰ عزاداری میپردازند.
آیتالله سید احمد خاتمی در جمع عزاداران مسجد ثامنالائمه (ع) سخنرانی میکند.
آخرین روز از مراسم عزاداری آخر ماه صفر یکشنبه دوم شهریور در مسجد امام رضا (ع) بعد از نماز ظهر و عصر با حضور اقشار مختلف مردم برگزار میشود.
آیتالله سید احمد خاتمی در این مراسم سخنرانی میکند.