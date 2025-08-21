به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرگرد پاسدار سید سجاد خلفوند گفت: مرحله دوم طرح آبرسانی مجتمع تنگ بره شهرستان رومشکان شامل ۵۵۰۰ متر لوله گذاری با استفاده از لوله های پلی اتیلن است که از هفته جاری آغاز شده است.

وی، ارزش ریالی این طرح را بیش از ۷۰ میلیارد ریال اعلام و پیش‌بینی کرد که اجرای آن با تلاش گروه‌های جهادی حدود یک ماه به طول خواهد انجامید.

به گفته مسئول بسیج سازندگی سپاه لرستان، با تکمیل مرحله دوم این طرح، بیش از ۸ روستای شهرستان رومشکان با جمعیتی بیش از سه هزار نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم و پایدار بهره مند می شوند.

گفتنی است؛ مرحله اول این طرح شامل ۸ کیلومتر لوله کذاری با استفاده از لوله های فولادی بود که به همت بسیج سازندگی استان اجرا شد.