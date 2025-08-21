در این دوره از مسابقات ۱۳۰ دانشجوی رشته مهندسی عمران از دانشگاههای مختلف کشور در قالب ۲۱ گروه با هم به رقابت پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ یحیوی، دبیر انجمن بتن ایران به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در شهرستان زرندیه گفت: در مرحله ساخت بتنها در این جا نمونه ها با حضور داوران ساخته میشود و در هفتم مهرماه در دانشگاه علم و صنعت این نمونهها به مرحله شکست رسانده می شوند و بعد از آن نتایج اعلام خواهد شد.
یدالله رحیمیپور معاون آموزشی استاندارد استان مرکزی هم گفت: فلسفه وجودی ما این است که ارتباط استاندارد با دانشجویان با دانشگاه و اساتید دانشگاهها بهتر و بیشتر بشود و دانشجویان با استانداردهای لازم آشنا شوند.