به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ یحیوی، دبیر انجمن بتن ایران به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در شهرستان زرندیه گفت: در مرحله ساخت بتن‌ها در این جا نمونه ها با حضور داوران ساخته می‌شود و در هفتم مهرماه در دانشگاه علم و صنعت این نمونه‌ها به مرحله شکست رسانده می شوند و بعد از آن نتایج اعلام خواهد شد.

یدالله رحیمی‌پور معاون آموزشی استاندارد استان مرکزی هم گفت: فلسفه وجودی ما این است که ارتباط استاندارد با دانشجویان با دانشگاه و اساتید دانشگاه‌ها بهتر و بیشتر بشود و دانشجویان با استاندارد‌های لازم آشنا شوند.