به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجری طرح‌های نوآورانه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ساتبا در برنامه زنده شبکه خبر گفت: مراحل مختلف فرآیند شامل اقدامات تخصصی، عمومی، عقد قرارداد و سایر مراحل مرتبط با نصب نیروگاه خورشیدی از طریق این سامانه قابل پیگیری است و با توجه به چالش‌های موجود در استفاده از نیروگاه‌های خانگی، هدف از طراحی این سامانه کاهش پیچیدگی‌ها و سرعت بخشیدن به فرایند‌ها برای متقاضیان است که این سامانه به‌ویژه برای افرادی که آشنایی کمی با نکات تخصصی این حوزه دارند کمک بزرگی محسوب می‌شود.

حلیاسادات حسینی افزود: در کنار سامانه مهرسان، به‌منظور تسهیل بیشتر، فرآیند نصب و راه‌اندازی نیروگاه‌ها به پلتفرم‌های رایج کشور انتقال یافته که این پلتفرم‌ها نه‌تنها محصولات را ارائه می‌دهند بلکه مراحل قرارداد با سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر، نصب و اتصال به شبکه، گارانتی و خدمات پس از فروش را نیز پوشش می‌دهند به‌این‌ترتیب، متقاضیان می‌توانند با استفاده از این پلتفرم‌ها تمامی مراحل را بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام دهند.

مجری طرح‌های نوآورانه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ساتبا گفت:از دیگر اقدامات مهم، معرفی مشوق‌های مالی و تسهیلاتی برای نصب نیروگاه‌های خانگی است. این تسهیلات، به‌ویژه برای متقاضیانی که از پلتفرم‌ها برای نصب نیروگاه استفاده کنند، در دسترس قرار دارد. در حال حاضر، توافقاتی با بانک‌های عامل در حال انجام است که در قالب وام‌های ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی برای نصب نیروگاه خانگی، به متقاضیان ارائه خواهد شد.

حلیاسادات حسینی در ادامه بیان کرد: این تسهیلات به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که شهروندان بتوانند با کمترین دغدغه مالی، نیروگاه خانگی نصب کنند،علاوه بر این، مشوق‌های مالی در قالب تخفیف‌ها و شرایط ویژه برای خریداران تجهیزات فراهم است.

مجری طرح‌های نوآورانه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ساتبا گفت: ظرفیت و فضای مورد نیاز برای نصب نیروگاه خانگی برای نصب هر کیلووات نیروگاه خورشیدی، به‌طور متوسط ۱.۲ متر مربع فضا نیاز است، بنابراین، یک نیروگاه ۵ کیلوواتی به حدود ۶۰ متر مربع فضا و یک نیروگاه ۱۰ کیلوواتی به حدود ۱۰۰ متر مربع فضا نیاز دارد. البته این فضا ممکن است بسته به طراحی و شرایط محیطی، تغییراتی داشته باشد و برای ساختمان‌های چندطبقه، استفاده از فضای مشاعات می‌تواند راهکاری مناسب باشد در این صورت، باید رضایت تمامی ساکنان ساختمان برای استفاده از این فضا جلب شود و برق تولید شده می‌تواند برای خود ساختمان مصرف و یا به شبکه برق کشور تزریق شود.

حلیاسادات حسینی اظهار داشت: در حال حاضر هزینه نصب یک نیروگاه ۵ کیلوواتی در حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است که این هزینه شامل خرید و نصب تجهیزات، راه‌اندازی نیروگاه و انجام مراحل قانونی است و متقاضیان می‌توانند از تسهیلات بانکی برای پرداخت هزینه‌ها استفاده کنند، نرخ خرید برق تولیدی نیروگاه‌ها نیز به‌صورت سالانه به‌روز رسانی می‌شود و در حال حاضر، تعرفه خرید برق معادل ۳۸۲۰ تومان به ازای هر کیلووات است. علاوه بر این، نیروگاه‌های هیبریدی که امکان استفاده از برق تولیدی در ساعات غیر از روز را دارند، در حال حاضر در دست بررسی و تدوین قیمت‌گذاری قرار دارند.

مجری طرح‌های نوآورانه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ساتبا افزود: تمامی تجهیزات تحت گارانتی قرار دارند و در صورت بروز مشکل متقاضیان می‌توانند از خدمات پس از فروش استفاده کرده و همچنین، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر به متقاضیان کمک خواهد کرد تا از بیمه‌های مختلف برای محافظت از تجهیزات استفاده کنند.

حلیاسادات حسینی گفت: استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی در بخش خانگی نه‌تنها به کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و گاز‌های گلخانه‌ای کمک می‌کند، بلکه در کاهش مصرف آب نیز مؤثر است. نیروگاه‌های خورشیدی برخلاف نیروگاه‌های حرارتی، مصرف آب بسیار کمی دارند و این موضوع در کشور‌هایی که با بحران کمبود آب مواجه هستند، اهمیت زیادی دارد.

مجری طرح‌های نوآورانه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ساتبا در پایان بیان کرد: همچنین، نصب نیروگاه‌های خورشیدی به‌ویژه در بخش خانگی می‌تواند به افزایش ارزش ملک کمک کرده و منبع درآمدی پایدار برای خانواده‌ها ایجاد کند. در کنار این مزایا، توسعه این صنعت می‌تواند به اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی کشور کمک کند زیرا برای نصب نیروگاه‌های خورشیدی به نیرو‌های متخصص نیاز است.