هنرمندان صنایع دستی تولیدکنندگان سوغات ۱۰ شهر کشور صنایع و محصولات خود را در ۱۶۴ غرفه در محل دائمی نمایشگاه چهارمحال و بختیاری عرضه میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،محمد مسعودی مدیر عامل شرکت نمایشگاههای چهارمحال و بختیاری گفت: استانهای کرمان، یزد، اصفهان، همدان، کرمانشاه، زنجان، گیلان، مازندران، چهارمحال و بختیاری و لرستان و هنرمندان بندر ترکمن در این نمایشگاه حضور دارند.
جیلان مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان نیز اختصاص بیش از نیمی از غرفهها به صنایع دستی را فرصت خوبی برای معرفی توانمندهای استانها در این حوزه، ایجاد بازار رقابتی سالم و هدایت جامعه هدف به صنایع دستی به عنوان یک هنر کاربردی ونه تجملاتی از ویژگیهای این نمایشگاه دانست.
نمایشگاه صنایع دستی و سوغات به مدت ۶ روز تا سوم شهریور دایر میباشد.