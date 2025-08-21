به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،محمد مسعودی مدیر عامل شرکت نمایشگاه‌های چهارمحال و بختیاری گفت: استان‌های کرمان، یزد، اصفهان، همدان، کرمانشاه، زنجان، گیلان، مازندران، چهارمحال و بختیاری و لرستان و هنرمندان بندر ترکمن در این نمایشگاه حضور دارند.

جیلان مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان نیز اختصاص بیش از نیمی از غرفه‌ها به صنایع دستی را فرصت خوبی برای معرفی توانمند‌های استان‌ها در این حوزه، ایجاد بازار رقابتی سالم و هدایت جامعه هدف به صنایع دستی به عنوان یک هنر کاربردی ونه تجملاتی از ویژگی‌های این نمایشگاه دانست.

نمایشگاه صنایع دستی و سوغات به مدت ۶ روز تا سوم شهریور دایر می‌باشد.