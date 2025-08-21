پخش زنده
امروز: -
رزمایش موشکی اقتدار ۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با هدف نمایش توان دفاعی و آزمایش جدیدترین تسلیحات بومی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرحله عملیاتی رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش از امروز (پنجشنبه) با حضور یگانهای شناور سطحی و زیر سطحی، یگانهای پروازی، سایتهای موشکی ساحل به دریا، سایتهای موشکی دریا پایه و یگانهای جنگال به مدت ۲ روز در محدوده شمال اقیانوس هند و دریای عمان آغاز شد.
در ادامه برگزاری مراحل اصلی رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش، انواع موشکهای کروز دریایی با بردهای مختلف، با شلیک از ساحل و عرشه شناورهای سطحی نیروی دریایی ارتش، با موفقیت اهداف خود را در شمال اقیانوس هند و دریای عمان مورد اصابت قرار دادند.
در این مرحله از رزمایش، ناو موشکانداز «گناوه» و ناوشکن «سبلان» با شلیک موشکهای کروز دریایی «نصیر» و «قدیر» و شلیک موشک ساحل پایه و ضدکشتی «قادر» از سامانه ساحلی ولایت ۲ به صورت همزمان، هدف سطحی تعیین شده در دریا را با موفقیت مورد اصابت و انهدام قرار دادند.
موشک کروز دریایی «قادر»، یک موشک کروز ضد کشتی رادار گریز میان برد با قدرت تخریب بالا و دقت هدفگیری چشمگیر به شمار میرود که برای مقابله با شناورها و اهداف ساحلی طراحی شده است.
موشک کروز دریایی «قدیر» نیز یک موشک کروز ضد کشتی رادار گریز برد بلند با قدرت تخریب بالا و دقت هدفگیری چشمگیر است که برای مقابله با شناورها مورد استفاده قرار میگیرد.
موشک کروز دریایی «نصیر» هم یک موشک کروز ضد کشتی رادار گریز برد کوتاه با قدرت تخریب بالا و دقت هدفگیری چشمگیر است برای مقابله با شناورها مورد استفاده قرار میگیرد.
رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش، فرصتی برای نمایش توانمندیهای بومی و خودکفایی دفاعی کشور محسوب میشود.