۱۲ دستگاه ماینر قاچاق در مهاباد کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانغربی گفت: مأموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان مهاباد ۱۲ دستگاه ماینر قاچاق استخراج رمز ارز را در بازرسی از یک منزل مسکونی کشف و ضبط و با تشکیل پرونده، آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی کردند.
حسین نجف زاده افزود: پرونده نگهداری این تعداد ماینر غیرمجاز به ارزش سه میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال در شعبه دوم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان مهاباد رسیدگی شد.
نجف زاده اظهارکرد: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز دانسته و علاوه بر ضبط ماینرهای کشف شده متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی ماینرها محکوم کرد.