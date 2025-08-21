پخش زنده
مراسم گرامیداشت سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی با حضور آزادگان استان قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، به مناسبت سالروز بازگشت غرورآفرین آزادگان به میهن اسلامی، مراسمی ویژه با حضور جمعی از مسئولان، خانوادههای شهدا و ایثارگران در اردوگاه دشت بهشت روستای فردو برگزار شد.
قبل از برگزاری این مراسم، آزادگان سرافراز با حضور در گلزار شهدای علی بن جعفر (ع)، مزار مطهر شهدا به ویژه شهدای غریب اسارت را غبارروبی و عطرافشانی کردند.
در ادامه بیش از ۵۵۰ نفر از آزادگان سرافراز به همراه خانوادههایشان و ۳۰ خانواده از شهدای غریب اسارت، در قالب تور گردشگری رالی خانوادگی با خودروهای شخصی از گلزار شهدای علی بن جعفر (ع) تا اردوگاه دشت بهشت فردو به رقابت پرداختند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در این مراسم گفت: آزادگان نماد ایثار، گذشت و صبوریاند و با تحمل شکنجههای رژیم بعث عراق و استقامت در سختترین شرایط، عزت و سرافرازی را برای میهن اسلامی به ارمغان آوردند.
حجت الاسلام والمسلمین حسن هنرمند افزود: پس از آزادی نیز در صحنههای مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و خدمترسانی به مردم حضوری مؤثر و درخشان داشته و همواره الگوی استقامت و پایداری برای نسلهای بعدی بودهاند.