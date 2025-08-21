به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش گفت: در این اجلاسیه ملی از ۶۰ نفر از فعالان عرصه نماز در مدارس شامل دانش آموزان، معلمان و مسئولان اجرایی مدارس و ادارات آموزش و پرورش تجلیل می شود.

میکائیل باقری افزود: این افراد در سال تحصیلی گذشته با طی فرآیند‌های بررسی آثار ارسالی و بررسی فعالیت آنان در موضوع نماز مدارس و شرکت در اجلاس‌های استانی و منطقه‌ای شناسایی و معرفی شده‌اند.

استان سمنان ۱۳۳ هزار دانش آموز در بیش از یک‌هزار واحد آموزشی دارد.