

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین اردوی آماده‌سازی تیم فوتسال دختران نوجوان از اول شهریورماه در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود.

به همین منظور فاطمه شریف، سرمربی تیم ملی فوتسال نوجوانان ۲۰ بازیکن را به اردو فراخواند. اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

فاطمه محمدنژاد (آذربایجان غربی)

زهرا امینی، ثنا پیرنجم الدین، فاطمه شکرانی (اصفهان)

نرگس امیرمحسنی، پریا مدیری (تهران)

فاطمه عباسی، سارینا زارع حقیقی (خراسان رضوی)

نفیسه محمدی، نیایش رحمانی، غزل رحمانی (قزوین)

آیناز یزدی پور، نجمه رمضانی زاده، الناز حسینی پور، سارینا صادقی (کرمان)

حسنا طاهری (مرکزی)

حدیث یاری، الینا منصوری رودی (کرمانشاه)

ستایش رضایی صلاحی (مازندران)

طناز باقری نیا (خوزستان)

اردوی فوق تا ۶ شهریورماه ادامه خواهد داشت و بازیکنان تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری می‌کنند.

ملی‌پوشان خود را برای حضور در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان که از ۲۷ مهر تا ۹ آبان سال جاری به میزبانی بحرین برگزار می‌شود، آماده می‌کنند.